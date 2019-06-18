DHA DIŞ – Çin'de 6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü, 125 yaralı

Görüntü Dökümü ------------------------------ -Deprem sonrası meydana gelen hasarlardan görüntüler -Deprem anına dair görüntüler -Deprem sonrası sokağa çıkmış olan insanlar

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

PUBG en çok gelir sağlayan mobil oyun oldu