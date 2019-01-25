Dha Dış - Çin'de Alışveriş Merkezinde Meydana Gelen Patlamalar Amatör Kamerada
56 dakika önce
Çin'de alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalar amatör kameradaÇin (DHA) - Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin'deki Wanda isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti.
Çin
'de alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalar amatör kamerada
Çin (DHA
) - Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin'deki Wanda isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti.
Alışveriş merkezinin farklı katlarında art arda meydana gelen patlamalar vatandaşlar tarafından da birçok noktadan kaydedildi. Yerel basın, bir kişinin, insanların üzerine patlayıcı attığını gördüklerini söylediklerini yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:58 Kaynak: DHA
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