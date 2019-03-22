Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Çin'de Bir Sürücü Otomobili Yayaların Üzerine Sürdü: 7 Ölü

Dha Dış – Çin'de Bir Sürücü Otomobili Yayaların Üzerine Sürdü: 7 Ölü

52 dakika önce

– Çin'de bir sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü.

Dha Dış – Çin'de Bir Sürücü Otomobili Yayaların Üzerine Sürdü: 7 Ölü, System.String[]
Çin'de bir sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Olay Çin'in Hubei eyalettinde Zaoyang kentinde meydana geldi.

Bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aracı ile yayaların arasına daldı. 7 kişinin hayatını kaybettiği olay sırasında sürücü, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Olay  sonrası bölgede yaşanan can pazarını ise bir vatandaş görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yerdeki insanların görüntüleri

Sağlık görevlilerinin yaralıları sedyeye alması

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:39 Kaynak: DHA

Hubei, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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