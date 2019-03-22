Dha Dış – Çin'de Bir Sürücü Otomobili Yayaların Üzerine Sürdü: 7 Ölü
52 dakika önce
– Çin'de bir sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü.
– Çin
'de bir sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Olay Çin'in Hubei
eyalettinde Zaoyang kentinde meydana geldi.
Bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aracı ile yayaların arasına daldı. 7 kişinin hayatını kaybettiği olay sırasında sürücü, polis tarafından vurularak öldürüldü.
Olay sonrası bölgede yaşanan can pazarını ise bir vatandaş görüntüledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yerdeki insanların görüntüleri
Sağlık görevlilerinin yaralıları sedyeye alması
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:39 Kaynak: DHA
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