Dha Dış – Çin'de Bir Tünel İnşaatında Patlama: 7 Ölü
1 saat önce
– Çin'in Yunnan eyaletinde otoyoldaki bir tünelin inşaatında patlama oldu.
– Çin
'in Yunnan eyaletinde otoyoldaki bir tünelin inşaatında patlama oldu. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Yerel medya, Çin'in Yunnan eyaletinde bulunan, Yibin ve Bijie şehirlerini birbirine bağlayan bir otoyolda yapılan tünelin inşaatında patlama olduğunu duyurdu. Patlamanın yerel saat ile 20: 00'de meydana geldiği, 7 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Arama ve kurtarma çalışmalarının 40 saat sürdüğü belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:16 Kaynak: DHA
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti
Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme