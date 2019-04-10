Dha Dış – Çin'de Çığ Düşmesi Sonucu Mahsur Kalan 10 Dağcı Kurtarıldı
1 saat önce
– Çin'de çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 10 dağcı arama ve kurtarma helikopterleri ile kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:30 Kaynak: DHA
– Çin
'de çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 10 dağcı arama ve kurtarma helikopterleri ile kurtarıldı.Hastaneye kalıdırılan dağcılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yerel medya, Çin'in Sincan Uygur
Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ve çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 10 dağcının kurtarıldığını duyurdu. Dağcıların Cumartesi günü Sanci şehrinin dağlık bölgesinde tırmanışa başladıkları belirtildi. Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 10 dağcının dün helikopterler ile kurtarıldığı belirtilirken; dağcılardan birinin ağır yaralanmış olduğu belirtildi.
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