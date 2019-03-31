Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çin'de Fabrikada Patlama: 7 Ölü

Dha Dış - Çin'de Fabrikada Patlama: 7 Ölü

26 dakika önce

– Çin'de elektronik parça üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Dha Dış - Çin'de Fabrikada Patlama: 7 Ölü, System.String[]
– Çin'de elektronik parça üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Patlama, Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Kunshan şehrinde elektronik parça üreten Waffer Technology adlı bir fabrikada meydana geldi.

Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, patlamanın hurda metallerin depolandığı konteynerde meydana geldiğini, patlama sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Ayrıca patlamanın nedeninin bilinmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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