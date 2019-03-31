Dha Dış - Çin'de Fabrikada Patlama: 7 Ölü

– Çin'de elektronik parça üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

– Çin'de elektronik parça üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



Patlama, Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Kunshan şehrinde elektronik parça üreten Waffer Technology adlı bir fabrikada meydana geldi.



Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, patlamanın hurda metallerin depolandığı konteynerde meydana geldiğini, patlama sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Ayrıca patlamanın nedeninin bilinmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

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