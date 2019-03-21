Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çin'de Fabrikada Patlama... Dehşet Anları Kamerada

Dha Dış - Çin'de Fabrikada Patlama... Dehşet Anları Kamerada

1 saat önce

– Çin'de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlama sonucu birçok kişi yaralandı.

Dha Dış - Çin'de Fabrikada Patlama... Dehşet Anları Kamerada, System.String[]
– Çin'de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlama sonucu birçok kişi yaralandı. Patlama bölgede sarsıntı yaşanmasına neden oldu.

Olay, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde meydana geldi. Yerel medyada her alan haberlere göre, haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlama sonucu birçok kişinin yaralandığı ve patlama sonucu çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca patlamanın bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olduğu bilgisi de haberde yer aldı.

Patlama anları ise güvenlik kameraları ve amatör kameralarca görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anının farklı açılardan görüntüsü

-Yaralılar

-Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:54 Kaynak: DHA

İtfaiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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