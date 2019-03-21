Dha Dış - Çin'de Fabrikada Patlama... Dehşet Anları Kamerada
1 saat önce
Çin'de fabrikada patlama... Dehşet anları kameradaÇin (DHA) ? Çin'de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlama sonucu birçok kişi yaralandı.
Çin
'de fabrikada patlama... Dehşet anları kamerada
Çin (DHA
) ? Çin'de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlama sonucu birçok kişi yaralandı. Patlama bölgede sarsıntı yaşanmasına neden oldu.
Olay, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde meydana geldi. Yerel medyada her alan haberlere göre, haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlama sonucu birçok kişinin yaralandığı ve patlama sonucu çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca patlamanın bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olduğu bilgisi de haberde yer aldı.
Patlama anları ise güvenlik kameraları ve amatör kameralarca görüntülendi.
DHA-Dış Haberler - Çin -
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(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: DHA
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