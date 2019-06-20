Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladı

1 saat önce

Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladıÇin, (DHA)- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu, bir kadını yaraladı.

DHA DIŞ- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladı
Çin, (DHA)- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu, bir kadını yaraladı. Domuz, sakinleştirici iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Hong Kong'daki Kennedy Town metro istasyonunda, yerel saat ile 19.00 sıralarında meydana geldi. Kennedy Town metro istasyonuna giren bir yaban domuzu, kalabalığı görünce kaçmaya başladı. Bir kadını çarparak yaralayan domuz, güvenlik ekipleri tarafından köşeye sıkıştırıldıktan sonra sakinleştirici iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olaya dair inceleme başlattı.
DHA DIŞ- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:41 Kaynak: DHA
DHA, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Çin Devlet Başkanı, Kuzey Kore'de Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:28:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]