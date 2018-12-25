Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü

Dha Dış - Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü

1 saat önce

– Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Dha Dış - Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü, System.String[]
–   Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Bıçaklı saldırganın kaçırdığı otobüs ile kalabalığın arasına daldığı, olayda biri polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği; 21 kişinin de yaralandı belirtildi.  

Bıçaklı saldırganın polis tarafından yakalanması amatör kameralarca kaydedildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli gözaltına alındı ve olayın arkasındaki neden araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Polisin, saldırganı yakalaması

-Olay yeri görüntüsü - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:37 Kaynak: DHA

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