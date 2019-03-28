Dha Dış – Çin'de Polis Merkezine Bombalı Saldırı: 3 Yaralı
1 saat önce
– Çin'de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
– Çin
'de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yerel medya, Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde bulunan polis merkezine el yapımı bomba ile saldırıldığını duyurdu. Polis
merkezinin girişinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerel saat ile 13: 50'de meydana gelirken, şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı söylendi.
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Olay yerinde kaydedilen görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:41 Kaynak: DHA
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