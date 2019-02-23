Dha Dış - Çin'de Servis Aracı Kaza Yaptı, 20 Ölü
1 saat önce
– Çin'de maden işçilerini taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
– Çin
'de maden işçilerini taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Kaza, Çin'de yer alan İç Moğolistan
Özerk Bölgesi'nde bulunan Xilin Gol şehrinde yerel saat ile 08: 20'de meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, maden işçilerini taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 15 kişi olay yerinde; 1 kişi hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta, diğer 4 kişi de hastanede hayatını kaybetti.
Aracın frenlerinin boşalması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.
Kazada yaralalanan 30 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:16 Kaynak: DHA
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