Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çin'de şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Çin'de şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu

21 dakika önce

– Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang bölgesinde şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu.

DHA DIŞ - Çin'de şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu, System.String[]
Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang bölgesinde şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve 2 kişi de kayıp. Şiddetli yağışların bölgede 200 bin kişiyi etkilediği belirtildi. Haberde, bölgede heyelan ve sel meydana geldiği belirtilirken; 185 evin yerle bir olduğuna, birçok yapıda maddi hasar oluştuğuna, tarım arazilerinin zarar gördüğüne ve yaklaşık 9 bin kişinin de güvenli yerlere yerleştirildiğine yer verildi. Ayrıca bölgede, halka çadır, yorgan ve giysi gibi çeşitli yardım malzemesi dağıtıldığı bilgisi de yer aldı.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:52 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eniştesini öldüren katil ilk kez konuştu: Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu İstanbullu Gelin'in final bölümünde Esma Sultan'ın ölümü yasa boğacak Huawei ve Apple'ın işlemcilerini TSMC üretecek Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:13:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çin'de şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]