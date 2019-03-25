Son Dakika Haberleri: Dha Dış -  Çin'de Silahlı Saldırgan 5 Kişiyi Öldürdü

Dha Dış -  Çin'de Silahlı Saldırgan 5 Kişiyi Öldürdü

1 saat önce

– Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ilçesinde meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.

Dha Dış -  Çin'de Silahlı Saldırgan 5 Kişiyi Öldürdü, System.String[]
Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ilçesinde meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.

Yerel basında yer alan haberde, Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ismindeki kentte meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, şüphelinin bu saldırıyı yapmasına sebep olan etkenler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:53 Kaynak: DHA

Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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