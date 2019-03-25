Dha Dış - Çin'de Silahlı Saldırgan 5 Kişiyi Öldürdü
1 saat önce
– Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ilçesinde meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.
– Çin
'in İç Moğolistan
bölgesindeki Kailu ilçesinde meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.
Yerel basında yer alan haberde, Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ismindeki kentte meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis
, şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, şüphelinin bu saldırıyı yapmasına sebep olan etkenler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:53 Kaynak: DHA
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