Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 Büyüklüğünde Deprem

Dha Dış - Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 Büyüklüğünde Deprem

10 dakika önce

Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dha Dış - Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin, yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Doğu Türkistan, Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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