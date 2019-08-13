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DHA DIŞ- Çin'de tamirhanede yakıt tankı patladı 4 ölü

1 saat önce

Çin'de tamirhanede yakıt tankı patladı 4 ölüÇin,(DHA)- Çin'de bir oto tamircisinde meydana gelen patlamada 4 tamirci hayatını kaybetti.

Çin'de tamirhanede yakıt tankı patladı 4 ölü
Çin,(DHA)- Çin'de bir oto tamircisinde meydana gelen patlamada 4 tamirci hayatını kaybetti. Olay anı, tamirhanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlama, Çin'in Guangdong şehrinde bir tamirhanede meydana geldi. Aracın yakıt tankını söken çalışanlar, içindeki yakıtı bir kovaya tahliye etti. Çalışanlardan birinin kovayı kaldırdığı sırada yakıt alev aldı ve alevler tanka sıçrayınca, tank büyük bir gürültü ile patladı. İşyeri kısa sürede alevlere teslim oldu, o esnada içeride bulunan 4 tamirci yanarak hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri ve polis, hemen olay yerine intikal etti ancak yangın yaklaşık 1 buçuk saat sonra söndürülebildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
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