Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çin'de toprak kayması 8 ölü, 6 yaralı, 23 kayıp
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DHA DIŞ- Çin'de toprak kayması 8 ölü, 6 yaralı, 23 kayıp

1 saat önce

Çin'de toprak kayması 8 ölü, 6 yaralı, 23 kayıpÇin, (DHA)- Çin'de aşırı yağışlar sele, sel toprak kaymasına, toprak kayması ise çamur seline dönüştü.

Çin'de toprak kayması 8 ölü, 6 yaralı, 23 kayıp

Çin, (DHA)- Çin'de aşırı yağışlar sele, sel toprak kaymasına, toprak kayması ise çamur seline dönüştü. Meydana gelen toprak kaymalarında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı, 23 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'in Siçuan eyaleti, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarıyla boğuşuyor. Toprak kaymaları sırasında da gerçekleşen aşırı yağışlar, çamur seline dönüştü. Meydana gelen toprak kaymalarında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı, 23 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, sel ve toprak kaymaları sebebiyle 20 bin yerleşim yerinin hasar gördüğü bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:10 Kaynak: DHA
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