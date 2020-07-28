DHA DIŞ -Çin'de yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika

Çin'de bir çocuk nehirde yüzerken güçlü bir su akıntısıyla yer altı mağarasına çekilerek mahsur kaldı. Çocuğun elinin küçük bir delikten çıktığı fark edildi ve kurtarıldı.

Çin'in Zhejiang bölgesinde bulunan Yongjia köyünde nehirde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan küçük çocuk, yer altı mağarasında mahsur kaldı. Küçük çocuğun elinin nehir kenarındaki küçük bir delikten çıktığı fark edilince, itfaiye tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Büyükbabası tarafından nehre yüzmeye götürülen küçük çocuk, bir anda suyun yüzeyinden kayboldu. Çaresizce torununu arayan adam ve çevredekiler, nehir yakınında toprakta bulunan küçük bir delikten çocuğun elinin çıktığını gördü. Büyükbabası, itfaiye gelene kadar küçük çocuğun elini tuttu. Çocuk, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarıyla kurtarıldı.