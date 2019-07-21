DHA DIŞ- Çin'de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştı
9 dakika önce
Çin'de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştıÇin, (DHA)- Çin'de alkollü olduğu düşünülen bir adam, arka koltuktan taksi sürücüsünün boynuna sarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
Çin'de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştı
Çin, (DHA
)- Çin'de alkollü olduğu düşünülen bir adam, arka koltuktan taksi sürücüsünün boynuna sarıldı. Saldırgan, sürücünün yardım çığlığı atmasının ardından taksiden inerek kaçtı.
Olay, Çin'in Siçuan bölgesindeki Bazhong şehrinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen kişi, taksi seyir halindeyken sürücünün boğazına sarıldı. Kendisini saldırganın kollarından kurtarmaya çalışan sürücü, 'Yardım edin' diye bağırdı. Ardından saldırgan taksiden inerek kaçtı.
Yerel medya, polisin saldırganı aradığını ve inceleme başlattığını duyurdu.
Ünlü aktör ve film yapımcısına bıçaklı saldırı 13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı