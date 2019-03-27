Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Çin'deki Patlamada Hayatını Kaybedenler Anıldı

Dha Dış – Çin'deki Patlamada Hayatını Kaybedenler Anıldı

1 saat önce

–Çin'in Jiangsu eyaletinde kimyasal fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, bugün tören ile anıldı.

Dha Dış – Çin'deki Patlamada Hayatını Kaybedenler Anıldı, System.String[]
Çin'in Jiangsu eyaletinde kimyasal fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, bugün tören ile anıldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal fabrikada meydana gelen patlama 78 kişinin ölümüne, 600 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Yerel medya, bugün 200 devlet yetkilisinin, arama ve kurtarma çalışanlarının, polis ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin bir araya gelerek anma töreni düzenlediğini duyurdu. Tören, patlamanın olduğu yerde yapıldığı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:08 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir Son Dakika! EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:11:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Çin'deki Patlamada Hayatını Kaybedenler Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]