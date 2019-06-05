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DHA DIŞ - Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı

18 dakika önce

Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattıÇin, (DHA)- Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu.

DHA DIŞ - Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı
Çin, (DHA)- Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu. 'A Long March 11' (Uzun Bir Yürüyüş) adı verilen roket, 'Yellow Sea' adlı gemiden fırlatıldı.
Roketin, ikisi deneysel ve beşi ticari olmak üzere yedi uydu taşıdığı açıklandı. Uzay programlarına Rusya ve Japonya'dan daha fazla harcama yapan Çin'in hareketli platformlardan roket fırlatabilme teknolojisine sahip olduğu gözler önüne serildi.
Senenin başında ayın uzak yüzüne araç indiren tek ülke olan Çin, ayda bir üs kurmak ve Mars'a bir sondaj aracı yollama planlarını duyurmuştu.
DHA DIŞ - Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:52 Kaynak: DHA
DHA, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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