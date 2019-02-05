Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çin'in ABD'ye Karşı Yeni Silahı: Elektromanyetik Darbe

Dha Dış - Çin'in ABD'ye Karşı Yeni Silahı: Elektromanyetik Darbe

58 dakika önce

Çin'in geliştirdiği elektromanyetik (EMP) bombaların, ABD için 'bekleyen bir tehdit' olarak yorumlanıyor.

Dha Dış - Çin'in ABD'ye Karşı Yeni Silahı: Elektromanyetik Darbe, System.String[]
Çin'in geliştirdiği elektromanyetik (EMP) bombaların, ABD için 'bekleyen bir tehdit' olarak yorumlanıyor.

İran, Kuzey Kore ve Rusya'nın da üzerinde çalıştığı elektromanyetik bombalar, Çin'in savunma sistemleri içinde en çok bütçe ayırdığı ve baskın süper güç olmayı istediği bir silah olarak tanımlanıyor.

ABD'de yayın yapan investors.com haber sitesi, Çin'in EMP silahının özellikle ABD'yi hedef aldığını iddia etti.

Haber sitesi, EMP süper bombalarının bir gerçek olduğunu ve özellikle Çin'in bu saldırı sistemine büyük önem verdiğini, bu nedenle ABD'nin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Haberde, ABD Savunma Bakanlığı'nın silahın tehdidi ile ilgili hazırladığı istihbarat değerlendirmesine dikkat çekildi.

Habere göre, tek bir EMP silahının hedefine ulaşması ABD'yi tamamıyla etkisiz hale getirmeye yeterli oluyor, bombanın uzayda infilak etmesiyle çok güçlü elektromanyetik darbeler radyasyonda yayılarak büyük bir alana yayılıyor. Bu darbeler kullandığımız her türlü elektronik cihazı durduruyor.

EMP saldırıları sonucunda hedef alanında tüm bölge karanlığa gömülüyor. Bilgisayarlar, nükleer güç tesisleri, uydu sistemleri, telefonlar, buzdolapları ve birçok elektronik cihazı etkiliyor.

EMP'nin etkileri sonucunda bir yıl gibi bir sürede Amerikalıların yüzde 90'ının hayatını kaybedebileceği, bunun bir patlamadan dolayı değil açlık, hastalıklar, ilaç ve tedavi yetersizliği, iç savaş, su azlığı, kanun ve hukuğun işlememezliği gibi nedenlerden dolayı olacaği ifade edildi.

Haberde bunun ABD için ciddi ve bekleyen bir tehdit olduğu iddia edilirken Amerikan hava sahasının potensiyel EMP saldırılarından korunması gerektiği yorumu yapıldı - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:36 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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