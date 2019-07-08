DHA DIŞ- Çin: İran krizinin sebebi ABD'nin zorbalığı
45 dakika önce
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın 'İran Nükleer Anlaşaması' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltmasının sebebinin, ABD'nin 'zorbaca' davranışları olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:28 Kaynak: DHA
Çin Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, İran
'ın 'İran Nükleer Anlaşaması' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltmasının sebebinin, ABD'nin 'zorbaca' davranışları olduğu belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Elimizdeki veriler, tek taraflı zorbalığın durumu kötüye giden bir tümör olduğunu gösteriyor. İran nükleer krizinin tek sebebi ABD'nin İran üzerinde uyguladığı baskı" dedi.
- Çin
ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu
Max Kruse'dan transfer açıklaması: Konu para olsa Çin'e giderdim
Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı
Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu