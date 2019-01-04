Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Çin Keşif Robotu Ayın Karanlık Yüzüne İlk Ayak İzlerini Bıraktı

Dha Dış -Çin Keşif Robotu Ayın Karanlık Yüzüne İlk Ayak İzlerini Bıraktı

1 saat önce

Çin'in ay keşif aracı Chang'e-4'ten ayrılan Yutu-2 (Yeşim tavşanı-2) keşif robotu ayın karanlık yüzüne ilk ayak izlerini bıraktı.

Dha Dış -Çin Keşif Robotu Ayın Karanlık Yüzüne İlk Ayak İzlerini Bıraktı, System.String[]
Çin'in ay keşif aracı Chang'e-4'ten ayrılan Yutu-2 (Yeşim tavşanı-2) keşif robotu ayın karanlık yüzüne ilk ayak izlerini bıraktı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), gece geç saatlerde ayın yüzeyini keşfe başlayan işlemin kamera tarafından kaydedildiğini ve görüntülerin "Queqiao" yayın uydusu üzerinden Dünya'ya geri gönderildiğini açıkladı. Yüksek basınca, yoğun radyasyon ve aşırı sıcaklıklara dayanabilen Yutu-2, ayın yüzeyinin görüntülerini elde etmek için panoramik bir kamera, kızılötesi görüntüleme spektrometresi ve radar ölçüm cihazları da dahil olmak üzere teknik ekipmanla donatıldı. 

Proje lideri Prof.Dr. Wu Weiren, "Bu, keşif robotu için küçük bir adım, ancak Çin halkı için büyük bir adım" diyerek Amstrong'un aya ilk adım attığında söylediği "benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım" sözlerine atıfta bulundu. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

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