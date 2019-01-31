Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Cinayetle Suçlanan Çerkes Senatör Parlamentoda Gözaltına Alındı

Dha Dış - Cinayetle Suçlanan Çerkes Senatör Parlamentoda Gözaltına Alındı

23 dakika önce

Dha DIŞ - Cinayetle suçlanan Çerkes senatör parlamentoda gözaltına alındıRusya (DHA) ? Rus Soruşturma Komitesi, en az iki kişinin öldürülme emrini vermekle suçlanan, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti senatörlerinden Rauf Arashukov'u Rusya Senatosu'nda gözaltına aldı.

Dha DIŞ - Cinayetle suçlanan Çerkes senatör parlamentoda gözaltına alındı

Rusya (DHA) ? Rus Soruşturma Komitesi, en az iki kişinin öldürülme emrini vermekle suçlanan, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti senatörlerinden Rauf Arashukov'u Rusya Senatosu'nda gözaltına aldı.

Rusya Senatosu Başkanı'nın oturumun basına kapalı bir şekilde gerçekleşeceğini açıklamasının ardından Arashukov'un dokunulmazlığının kaldırılması için bir oylama yapıldı. Dokunulmazlığı kaldırılan Arashukov, polis memurlarınca gözaltına alındı.

TASS ajansı, Moskova mahkemesinin 2 ay boyunca gözaltında kalması emrini verdiği Arashukov'un 10 milyon dolar kefalet karşılığında serbest kalma teklifinin reddedildiğini yazdı.

Soruşturma komitesi, ayrıca Rauf Arashukov'un babası olan Raul Arashukov'un da zimmetine 30 milyar ruble (460 milyon dolar) geçirmekle suçlandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Karaçay, Rusya Federasyonu, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızı Silahla Öldürüp İntihar Etti ABD Kutup Girdabı'na Kapıldı: 10 Eyalette Yaşam Durdu, En Az 7 Kişi Öldü

Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:12:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Cinayetle Suçlanan Çerkes Senatör Parlamentoda Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]