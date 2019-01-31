Dha Dış - Çocuk, Rögara Havai Fişek Attı, Patlama Oldu

– Çin'de küçük bir çocuk, elindeki yanan havai fişeği bir rögara atınca patlamaya neden oldu.

– Çin'de küçük bir çocuk, elindeki yanan havai fişeği bir rögara atınca patlamaya neden oldu. Çocuğun yara almadan kurtulduğu o patlama ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntüde, küçük bir çocuğun, elinde yanan havai fişeklerle rögara doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından çocuk elinde taşıdığı havai fişekleri rögara kapağından içeri atıyor. İçeride biriken gazın patlaması sonrası rögar kapağı ve kaldırım taşları havaya fırlıyor. Ortalığı kaplayan toz bulutu arasında çocuğun kaçtığı görülüyor. Patlamayı gören çevredekiler ise neler olduğunu anlamak için olay yerine toplanıyor.



Görüntü Dökümü



-------------------



rögara havai fişek atan çocuk



rögarın patlaması



-Çevredekilerin olay yerine toplanması

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü

16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı

Ameliyatla Kadın Olan Selin Ciğerci'den Şaşırtan Açıklama: Gökhan Taşıyıcıdan Çocuk Sahibi Olabilir

"Anne Üşüyorum" Çığlığını Duydu, Montunu Çıkarıp Çocuğa Verdi