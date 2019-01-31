Dha Dış - Çocuk, Rögara Havai Fişek Attı, Patlama Oldu
1 saat önce
– Çin'de küçük bir çocuk, elindeki yanan havai fişeği bir rögara atınca patlamaya neden oldu.
– Çin'de küçük bir çocuk, elindeki yanan havai fişeği bir rögara atınca patlamaya neden oldu. Çocuğun yara almadan kurtulduğu o patlama ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntüde, küçük bir çocuğun, elinde yanan havai fişeklerle rögara doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından çocuk elinde taşıdığı havai fişekleri rögara kapağından içeri atıyor. İçeride biriken gazın patlaması sonrası rögar kapağı ve kaldırım taşları havaya fırlıyor. Ortalığı kaplayan toz bulutu arasında çocuğun kaçtığı görülüyor. Patlamayı gören çevredekiler ise neler olduğunu anlamak için olay yerine toplanıyor.
Görüntü Dökümü
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rögara havai fişek atan çocuk
rögarın patlaması
-Çevredekilerin olay yerine toplanması
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:45 Kaynak: DHA
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