DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:28 Kaynak: DHA
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