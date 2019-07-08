DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
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– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:58 Kaynak: DHA
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü.
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