Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Görüşmeden görüntü


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:44 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç, Bosna - Hersek, Güncel
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