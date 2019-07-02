DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping
tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Görüntü Dökümü
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-Resmi karşılama töreninden görüntüler
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