Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de,  Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Resmi karşılama töreninden görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
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