Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandıÇin (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
Çin (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:37 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, DHA, Güncel
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