Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti

1 saat önce

– G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti, System.String[]
– G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

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Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:38 Kaynak: DHA
Dünya Bankası, Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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