DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul ettiJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti Japonya
(DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası
Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
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