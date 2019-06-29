Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldıJaponya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G-20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde 'Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma' temalı oturumda katılımcılara...

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı, System.String[]
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı
Japonya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G-20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde 'Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma' temalı oturumda katılımcılara ana konuşmacı olarak hitap etti.
Zirve boyunca ikili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de oturumlara katıldı.
'Kadın'ın Güçlendirilmesi' temalı liderler etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra katıldığı, 'Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma' oturumunda ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap etti.
'İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji' oturumu ile çalışma yemeğine de iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak zirvenin kapanış oturumuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:39 Kaynak: DHA
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