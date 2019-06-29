Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı - 2
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı - 2

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı - 2(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı - 2
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı - 2
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:38 Kaynak: DHA
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