Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:35 Kaynak: DHA
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