Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:04 Kaynak: DHA
DHA, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20'de Putin ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Lideri Akşener'e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 07:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]