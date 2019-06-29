DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:04 Kaynak: DHA
DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
(Tür: Dış)
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