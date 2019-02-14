Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü - Ek - Görüntü

Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü - Ek - Görüntü

1 saat önce

Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - EK - GÖRÜNTÜ(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - EK - GÖRÜNTÜ

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:58 Kaynak: DHA

Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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