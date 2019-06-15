DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Tacikistan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ile görüştü.
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İki liderin görüntüsü
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