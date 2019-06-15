Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

4 saat önce

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü, System.String[]
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------
İki liderin görüntüsü


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmalı Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı Dünyada en fazla doğal gaz rezervi Rusya'da ama en fazla üretim yapan ülke ABD Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:16:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]