DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul ettiJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:21 Kaynak: DHA
DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya
Başbakanını kabul etti Japonya
(DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
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