Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul ettiJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti
Japonya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:21 Kaynak: DHA
Pedro Rodriguez Ledesma, DHA, İspanya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Yarış yapan karı- koca Kadıköy'de zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 11:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]