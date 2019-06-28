DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti

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Yarış yapan karı- koca Kadıköy'de zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı

İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş