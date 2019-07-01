DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
10 dakika önce
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:43 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı
Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum
Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı
Benzine 27 kuruş zam bekleniyor