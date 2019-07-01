Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı

10 dakika önce

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı, System.String[]
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:43 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Shinzo Abe, Japonya, Tokyo, Güncel
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