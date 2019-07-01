DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:37 Kaynak: DHA
DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya
Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
(Tür: Dış)
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