Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya'nın Osaka şehrine ulaştı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya'nın Osaka şehrine ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otelde 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye için özel olarak hazırlanan geleneksel Japon Kimono kıyafetleriyle karşılandı.


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:45 Kaynak: DHA
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