Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı

37 dakika önce

– G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde çay seremonisine katıldı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı, System.String[]
– G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde çay seremonisine katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Çay seremonisinden görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:18 Kaynak: DHA
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