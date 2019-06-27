DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldıJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde çay seremonisine katıldı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya
'da çay seremonisine katıldı
Japonya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde çay seremonisine katıldı.
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