Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüDIŞ HABERLER,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
DIŞ HABERLER,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası, heyetler arası görüşme gerçekleşti.
DHA-Dış Haberler - Japonya - DIŞ HABERLER (DHA)
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, DHA, Güncel
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