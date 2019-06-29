DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüDIŞ HABERLER,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya
'daki G20 Zirvesinde Almanya
Başbakanı Merkel ile görüştü
DIŞ HABERLER,(DHA
) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel
ile bir araya geldi. Görüşme sonrası, heyetler arası görüşme gerçekleşti.
DHA-Dış Haberler - Japonya - DIŞ HABERLER (DHA)
(Tür: Dış)
Erdoğan'dan Trump görüşmesi öncesi S-400 mesajı: Herhangi bir aksama söz konusu değil
Erdoğan ile Trump G-20 zirvesinde bir araya geldi: Türkiye'ye adil davranılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama