DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
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Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:46 Kaynak: DHA
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