Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
cumhurbaşkanı erdoğan, japonya, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:19:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]