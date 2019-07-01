DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya
İmparatoru Naruhito ile görüştü
(Tür: Dış)
Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı
Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum