Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:05 Kaynak: DHA
Tokyo, Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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