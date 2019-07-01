Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
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DHA DIŞ -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti(Tür: Dış)

DHA DIŞ -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti, System.String[]
DHA DIŞ -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
(Tür: Dış)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:32 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, DHA, Güncel
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