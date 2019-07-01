DHA DIŞ -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:32 Kaynak: DHA
DIŞ -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya
Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
(Tür: Dış)
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